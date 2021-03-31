Çiftçilerin talepleri ve sorunları iletildi
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Çiftçilerin talepleri ve sorunları iletildi

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Çiftçilerin talepleri ve sorunları iletildi

Amasya'da il ve ilçe ziraat odası başkanları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'ya çiftçilerin talep ve sorunlarını iletti.

Amasya'da il ve ilçe ziraat odası başkanları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'ya çiftçilerin talep ve sorunlarını iletti.

Amasya il ve ilçe ziraat odası başkanları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirildi. Ziraat odası başkanları, çiftçilerin talep ve sorunlarını dile getirerek, girdi fiyatlarını gündeme alıp, kuraklık sorunu mücadelesinin devam ettiğini ve sulama ücretlerinde indirime gidilmesi gerektiğinin ayrıca tarım ve hayvancılık sektörlerindeki gelişim ve iyileştirilme sürecinin hızlanması talebinde bulundu. İl ve ilçelerin tarımına, hayvancılığına ve ekonomisine katkı sağlayacak projeler hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde en önemli desteğe çiftçilerin ihtiyacı olduğu belirtildi. Çiftçilerin emeğinin her zaman karşılık bulmasını ve ülkenin tarım alanında yaşadığı sıkıntıların son bulması temennisinde bulundu.

Ziraat odası başkanları, Vali Masatlı'ya hoş sohbeti ve nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Toplantıya; Amasya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Niyazi Akpınar, Merzifon Ziraat Odası Başkanı Erkan Aktaş, Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Canıbek ve Göynücek Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Bayburtlu katıldı. - AMASYA

Çiftçilerin talepleri ve sorunları iletildi
Çiftçilerin talepleri ve sorunları iletildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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