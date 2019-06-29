Çiftçilerin korkulu rüyasıydı

Aydın'da sürekli artan popülasyonu ile çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı başlatılan sürek avı sonucu yaklaşık 300 kiloluk domuz vuruldu. Bölgedeki usta avcılardan Zafer Sarıoğlu, yıllardır sürek avı yaptığını ilk defa bu kadar büyük bir domuz ile karşılaştığını belirtti.

İlçeye bağlı kırsal Beyerli Mahallesi'nde çiftçilerin ürünlerinin domuzlar tarafından sürekli zarar görmesi üzerine bölgedeki avcılar sürek avına çıktı. Av köpeklerinin de iz sürmesi sonucu gerçekleştirilen sürek avında avcılardan Zafer Sarıoğlu, yaklaşık 300 kiloluk domuzu vurdu. Domuz kurşunu ile vurulup isabet aldıktan sonra bir kayanın dibinde telef olan domuzu inceleyen avcılar domuzun azılarının bir karıştan uzun olduğunu gördü. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuz görenleri şaşırtırken avcılar bölgede ilk defa bu kadar büyük bir domuz ile karşılaştıklarını belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA