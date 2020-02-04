04.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:16

Çiftçilerin korkulu rüyası 'Çal Canavarını' telef etti Çiftçileri büyük bir dertten kurtardım

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, halkın heybeti nedeniyle 'Çal Canavarı' lakabını taktığı ve ekinlere zarar verdiği belirtilen yaban domuzu, çobanlık yapan 23 yaşındaki Mehmet Oruç tarafından avlandı. Oruç, domuzun ilçedeki tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek, Çiftçileri büyük bir dertten kurtardım dedi.

Çal ilçesinde çoban Mehmet Oruç, geçen pazar arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı. Oruç, Kumral mevkisinde gördüğü dev yaban domuzunu av tüfeğiyle vurarak avladı. Birçok avcının peşinde olduğu yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuzun bölgedeki tarım arazilerine zarar vermesi ve iriliği nedeniyle ilçede 'Çal Canavarı' olarak adlandırıldığı belirtildi. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzu avlayan Oruç, İlçemizde domuz popülasyonu çok yüksek. Domuzlar tarım arazilerine çok zarar veriyor. Arkadaşlarımla çıktığım avda, domuzun izini takip ederek buldum. Bana doğru saldırdı, iki atışta etkisiz hale getirdim. Benim vurduğum domuz heybetinden dolayı 'Çal Canavarı' diye adı çıkmış. Bu domuzu vurmak bana nasip oldu. Çiftçileri büyük bir dertten kurtardığım için sevinçliyim. İlçede böyle büyük bir domuz vurduğumu görenler, tebrik etti dedi.

İlçede yaşayan çiftçilerden Hasan Çokak ise, domuzların tarlalarındaki ekinlere büyük zararlar verdiğini söyledi. Çiftçilerin domuzlar nedeniyle maddi olarak zarar yaşadığını kaydeden Çokak, Çal'ın en azılı domuzundan kurtulduk. Bu genç, Çallı üreticilerini kurtardı dedi. .

Kaynak: DHA

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