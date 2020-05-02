Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor
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Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor

Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor
02.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:14

Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor Hatipoğlu Göleti ile çiftçiler sulu tarıma geçti Karabük'ün Ovacık ilçesinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçen çiftçiler korona virüse rağmen üretimlerini sürdürüyor.

Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor

Hatipoğlu Göleti ile çiftçiler sulu tarıma geçti

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçen çiftçiler korona virüse rağmen üretimlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Pelitçik Köyü mevkiine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 20 Milyon TL harcanarak yapımı gerçekleştirilen Hatipoğlu Göleti ile çiftçinin toprağının suyla buluşturulmasının ardından üretimde kalite ve rekolte yükselmeye başladı. Daha önceleri buğday ve arpa gibi kısıtlı ürün yetiştirilen tarlaların bir kısmı nadasa bırakılırken, toprağın su ile buluşması bölgede ürün yelpazesini genişletti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen tarımda üretimini sürdüren çiftçiler silajlık mısır ve yonca ekimine başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiftçi Halil Çevik, önceden buğday ve arpa ektiklerini, sulu tarımın gelmesinin ardından mısır ve yonca ektiklerini söyledi.

Tarlalara suların Hatipoğlu Göleti'nden geldiğini ifade eden Çevik, "Şuan toprak değerlendi. O zaman 2 TL'ye gidiyorsa dönümü, şimdi 5-10 TL'ye giden yerler var. Yerine göre değişiyor. Hatipoğlu Barajı olmadan önce bir tarafı ekiyorduk bir tarafı nadasa bırakılıyordu. Şuanda 500-600 dekar alan ekili. Korona virüse rağmen üretimimize devam ediyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Üretim devam ediyor. Hiç endişe yoktur. Çiftçi üretiyor" diye konuştu.

Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor

Kaynak: İHA

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