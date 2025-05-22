Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?

Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?
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"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan "Çift Kişilik Oda" dizisi senaryosu meak edildi. Peki, Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?

Yaz sezonunun en çok konuşulacak dizilerinden "Çift Kişilik Oda"nın heyecanla beklenen afişi yayınlandı. Afişte, dizinin başrollerini paylaşan Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan, uyumları ve göz alıcı enerjileriyle ekranın yeni favori çifti olacaklarını müjdeliyor. Peki, Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?

ÇİFT KİŞİLİK ODA YABANCI DİZİDENUYARLAMA MI?

"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan "Çift Kişilik Oda" konusu ile dikkatleri çekiyor.

Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?

ÇİFT KİŞİLİK ODA GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ, KURGU MU?

"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan "Çift Kişilik Oda" konusu ile dikkatleri çekiyor.

Çift Kişilik Oda oyuncuları kim?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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