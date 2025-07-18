Now TV'nin sevilen dizisi, Çift Kişilik Oda erken final söylentilerinin ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 7. bölüm bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman? Çift Kişilik Oda yeni bölüm yayınlandı mı? İşte, Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

NOW TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Çift Kişilik Oda, 10 Temmuz ve 17 Temmuz tarihlerinde ekranlara gelmemesi üzerine izleyicilerin gündemine oturdu. Son haftalarda yeni bölümü beklenen dizinin 7. bölümüyle ilgili gelişmeler merak konusu oldu.

Çift Kişilik Oda yeni bölüm yayınlandı mı

NOW TV kaynaklarına ve yayın akışına göre Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak. Bu gelişmeyle birlikte dizi, kaldığı yerden yeni bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Öte yandan dizi için 8. bölümle birlikte final yapacağı iddiaları da gündemde. Eğer planlanan takvim korunursa, final bölümü 31 Temmuz Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.