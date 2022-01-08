Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy, artan dolar ve eurodan dolayı kıyafetlere gelen zamlara dikkat çekti. Birkaç parça iç çamaşırına 9 bin TL ödeyen Esra, sosyal medya hesabından sitem etti.

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, her yaptığı gündem olmaya devam ediyor. Dün alışveriş yapmak için Şişli'deki bir alışveriş merkezine giden kardeşler, gördükleri fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İÇ ÇAMAŞIRI İÇİN 9 BİN TL ÖDEDİ

Her anını 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Ersoy, bu sefer de iç çamaşırı alışverişi yaptığı anları yayınladı. Dünyaca ünlü bir iç giyim markasından alışveriş yapan Esra Ersoy, "Dolar ve euro arttı ya bu fiyatlara da yansımış olabilir mi? Çünkü külodun bir tanesi bin TL. Toplam 9 bin TL'lik külot aldık" dedi.

Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti

Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti

Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! Meğer kimya mühendisliğini okumuş

Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! Meğer kimya mühendisliğini okumuş

 Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusu sizi ilgilendirmez

Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusu sizi ilgilendirmez

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title