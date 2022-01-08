Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy, artan dolar ve eurodan dolayı kıyafetlere gelen zamlara dikkat çekti. Birkaç parça iç çamaşırına 9 bin TL ödeyen Esra, sosyal medya hesabından sitem etti.
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, her yaptığı gündem olmaya devam ediyor. Dün alışveriş yapmak için Şişli'deki bir alışveriş merkezine giden kardeşler, gördükleri fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
İÇ ÇAMAŞIRI İÇİN 9 BİN TL ÖDEDİ
Her anını 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Ersoy, bu sefer de iç çamaşırı alışverişi yaptığı anları yayınladı. Dünyaca ünlü bir iç giyim markasından alışveriş yapan Esra Ersoy, "Dolar ve euro arttı ya bu fiyatlara da yansımış olabilir mi? Çünkü külodun bir tanesi bin TL. Toplam 9 bin TL'lik külot aldık" dedi.
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