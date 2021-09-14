ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI - Haberler
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ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ALİBEYKÖY'de mezat ve seralarının olduğu alanı boşaltmaları istenen çiçekçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.

ALİBEYKÖY'de mezat ve seralarının olduğu alanı boşaltmaları istenen çiçekçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. İBB'ye ait olan arsadan, düzenli olarak kiralarını ödedikleri halde çıkartılmak istendiklerini öne süren çiçekçiler eylem yaptı. Çiçekçiler, mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belirtti. İBB ise, çiçekçilerin işgalci konumunda olduğunu belirterek tahliyenin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sınırlı Sorumlu(S.S.) Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan mezat ve seralarının olduğu arsadan, İBB tarafından çıkartılmak istendi. Mülkiyeti İBB'ye ait olan arsadan, düzenli olarak kiralarını ödedikleri halde çıkartılmak istenen çiçekçi esnafı durumu mahkemeye taşıdı. İBB tarafından belirlenen sürenin bugün dolması üzerine, onlarca çiçekçi, kooperatif ve seralarına sahip çıkmak için tesis önünde toplandı. İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin tesise gelerek, kararı tebliğ ettikten sonra, kooperatif avukatı, mahkeme tarafından yürütmenin durdurulduğunu açıklaması üzerine zabıta ekipleri tesisten ayrıldı. Tahliye kararının durdurulmasının ardından, kooperatife üye çiçekçiler, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çiçekleri almak için düzenlenen açık arttırmaya katıldı.

BİZİ BURADAN DIŞARIYA ATACAKLARINI SÖYLEDİLER

Ahmet Polat S.S. Çicekçilik Pazarlama Kooperatif Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, Geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.30'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tebligat getirdi bize. Pazartesi saat 11.00'a kadar tahliye etmemiz gerektiğinin tebligatını aldık. Bu alan İBB'ye ait ama üzerindeki yapılar kooperatifimize aittir. Zabıtalar geldiler boşaltmamız gerektiğini boşaltmadığımız taktirde de kendi imkanlarıyla boşaltacaklarını, bizi buradan ürünlerimizle çiçeklerimizle dışarıya atacaklarını söylediler. Şuan avukatımız yürütmeyi durdurma kararını aldı dedi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI ALDIK

S.S. Çiçekçiler Kooperatifi Avukatı Mehtap Koçhan karara itiraz ettiklerini belirterek, Yapılmış olan bu usulsüz işleme karşı yürütmeyi durdurma kararını aldık. Yüce adaletin tecelli ettiğine inanıyorum. Burada bu kadar insan ki biz hepsinin gelmesini istemedik. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmak isteniliyor. Buradan insanlar yaka paça atılmak isteniliyor. biz sosyal devlet ilkesinin bu şekilde işlememsi gerektiğine inanan insanlarız şeklinde konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB ise, çiçekçilerin işgalci konumunda olduğunu belirterek tahliyenin gerçekleştirileceğini açıkladı.

ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI

ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI

ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI

ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI

ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI
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Haber: ÇİÇEKÇİLER İLE İBB'NİN ARSA TARTIŞMASI - Haberler
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