"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
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"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

08.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:57

Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un, Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un, burada öğrenim görmediği ortaya çıktı. Annesinin para gönderdiği genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı belirtildi.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

ANNESİNİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Oxford Üniversitesi 5'inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, "Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

ANNESİNDEN ALDIĞI PARAYLA AİLESİNDEN UZAK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı. Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
'Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı' diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Haber Yorumları (21)
ŞAMİL: Söylediği yalanlarla mutlu olan insanlar var.
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MOLA: Dün merak etmedim değil çiçek satarak Oxford da burs olmadan çocuk okutmak uçak parası zaten dünya kadar haber araştırılıpta yapılmış olduğunu düşünerek inandım....
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RIDO: Dünkü yorumları okurken birisinin yorumu dikkatimi çekmişti, çiçek satarak oxford üniversitesinde okutmasının imkansız olduğunu, yazmıştı, demekki doğru yazmış
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