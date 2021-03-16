Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu
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Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu

16.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:24

Mezarlık önünde çiçek satan annesine söylediği "Oxford'da okuyorum" yalanıyla Türkiye'de gündem olan Merve Bozkurt'un hikayesi İngiltere'ye kadar ulaştı. İngiliz basını manşetten verdiği haberi "Nasıl böyle bir şey yapabildi?" ifadesiyle servis ederken, yıllarca gizli bir hayat süren Bozkurt'u "sinsi" olarak tanımladı. Medya genç kadının "Çok kötü hissediyorum, çünkü annemi üzdüm. Bir hikaye uydurdum. Herkes bu hikayeye inandı, ben de" dediğini de aktardı.

Dünya medyası "Oxford'da okuyorum" yalanıyla gündeme gelen genç kızı manşetlerine taşıdı. Hatay'da başlayan sıradan aile hikayesi, Türk medyasında haber olunca sıra dışı bir hal aldı. Genç kız, mezarlık önünde çiçek satarak geçimini sağlayan annesine "Oxford'da okuyorum" yalanını söylemişti. Zavallı anne de bu yalana inanarak hem mutlu olmuş hem de kızına her ay okul harçlığı göndermişti.

Bir süre Türk medyasında haber olan bu ilgi çekici konu şimdi dünya medyasının manşetlerinde yer buluyor. Hatay'dan Oxford Üniversitesi'ne uzanan inanılmaz 'hikaye', İngiliz basınının sayfalarını süsledi. Antakya sakinlerinden 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt'un mezarlık önünde çiçek satarak üniversitede okuyan kızına destek verdiği haberleri medyada yayıldı.

Çiçek satan annesini 'Oxford'da okuyorum' diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı sınırları aştı

OXFORD'DA TIP OKUYORUM RÖPORTAJI

25 yaşındaki Merve Bozkurt, annesine İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitesi Oxford'da tıp okuduğunu söylemişti ve beşinci sınıfa gidiyordu. Genç kız, bir adım daha ileri giderek annesiyle birlikte röportaj ve poz verdi. Haber neredeyse Türkiye'deki tüm medya organlarında kullanıldı, sosyal medyada yayıldı.

PASAPORTU BİLE YOK

Ancak gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi, Oxford Üniveritesi'nin önünden geçmeyen Merve Bozkurt'un pasaportu bile yoktu. Genç kız İstanbul'da bir emlakçıda çalışıyordu ve hiç yurt dışına çıkmamıştı.

Çiçek satan annesini 'Oxford'da okuyorum' diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı sınırları aştı

ANNESİ HER AY PARA GÖNDERDİ

Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan Merve Bozkurt'un hikayesi, İngiliz medyasının dikkatinden kaçmadı. 'Nasıl yapabildi?' başlıkları atılırken, genç kadın 'sinsi' olarak tanımlandı.

"ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Merve Bozkurt'un yıllarca gizli bir hayat sürdüğünü belirten medya, genç kadının "Çok kötü hissediyorum, çünkü annemi üzdüm. Bir hikaye uydurdum. Herkes bu hikayeye inandı, ben de" dediğini aktarıyor. Anne Gülseren Bozkurt'un kurduğu cümleler de yine İngiliz medyasında yer buldu. Anne, "Her kadının çalışmasını ve ayakları üstünde durmasını istiyorum. Çalışmak ayıp değil, elin iş tutarken çalışmamak ayıp. İşimi seviyorum" diye konuştu.

Çiçek satan annesini 'Oxford'da okuyorum' diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu
Haber Yorumları (21)
I NOT ANDERSTAND: İbo demi?leyin antakyada Oxford vardıda okumadıkmı
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MRT BZDĞL: yalan bölümü varsa sınav sız okutsunlar hatta ders bile verdirsinler direk yalan profösörü iyi olur.
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ESER: Haberi okurken utandım, ya hu insan yalan söylerde bu kadarı çok fazla olmuş.
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