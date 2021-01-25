Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

25.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:18
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kayak merkezine yarıyıl tatili için gelen aileler, çocuklarıyla kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kar kalınlığının 70 santimetreyi geçtiği kayak merkezindeki otellerde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatil nedeniyle kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyarak yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Pandemi koşulları gereği yüzde 100 kapasitede değil tesislerimiz, yüzde 70 oranında hizmet vermektedir. Bununla ilgili olarak tesislerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki defa denetimden geçirildi. Şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Misafirlerimizin sağlığı bizim için oldukça önemlidir. Herkesi kayak merkezimize kayak tatiline davet ediyoruz."

Kayakseverlerden Ömer Kurtuluş ise kayak yaparak güzel vakit geçirdiğini belirterek, bölgenin doğasıyla ziyaretçilerini büyülediğini anlattı.

Kayak yapanlardan Gizem Korkut da Sarıkamış'ın mükemmel doğasında çok iyi eğlendiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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