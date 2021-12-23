Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılacak - Haberler
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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılacak

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı sonrası hafta sonu sezon açılışı yapılacak.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı sonrası hafta sonu sezon açılışı yapılacak.

Sarıçam ormanları arasında 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 33 kilometreyi bulan farklı uzunluklardaki 10 pist ile misafirlerine hizmet veren kayak merkezi, yağan karla tamamen beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığı artan Cıbıltepe'de, sezon öncesi telesiyejlerin bakımı yapıldı.

Pistlerin de görevlilerce snowtrack ile düzeltildiği merkezde hafta sonu kayak sezonunun açılması planlanıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, şu ana kadar bölgede yağan karın kayak için yeterli olduğunu söyledi.

Ezme makinesiyle pistlerdeki karın bastırıldığını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 gündür aralıklarla yağan kar, kayak merkezini sezona hazırladı. Pistler, mekanik tesisler, otellerimiz hazır durumda. Biz de sezona hazırız. Yılbaşı için yüzde 100'lere varan doluluk oranı var. Sömestir için de yoğun talep var. Kayakseverleri bekliyoruz. Umarım güzel ve bereketli bir sezon olur."

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılacak

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılacak

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılacak

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılacak

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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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