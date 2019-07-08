Chrome OS, iPhone'larda USB Üzerinden İnternet Paylaşımına Destek Verecek

Chrome OS, Google tarafından geliştirilen Linux tabanlı bir işletim sistemi. 7 Temmuz 2009 tarihinde duyurulan Chrome OS, 15 Haziran 2011 tarihinde Chromebook'un piyasaya sürülmesiyle birlikte ortaya çıktı. Çıktığı günden bu yana iOS cihazlarına USB tethering desteğini sunmayan Chrome OS, geliştirici ekibin kararıyla artık bu desteği vermeye başlayacak.

USB Tethering, mobil cihazınızı bir modem gibi kullanabilmeniz anlamına geliyor. Normalde bunu USB kablonuz olmadan da yapabiliyorsunuz ancak bu olay hem daha az güvenilir oluyor hem de daha çok şarj yiyor. USB tethering desteği ise telefonunuzdaki internet bağlantınızı, telefonunuzu bir modemmiş gibi kullanarak USB kablosu ile bilgisayara aktarabilmenizi sağlıyor. Eğer şu anda ChromeOS kullanan bir cihaza iPhone ya da iPad bağlarsanız, sistemde yalnızca bir USB cihazının bağlandığı ve ethernet özelliklerine sahip olmadığını görürsünüz. ChromeOS'in bir sonraki güncellemesiyle gelecek tethering özelliği bu durumu tersine çevirecektir.

Chromium Gerrit'te 'Chrome Unboxed' isimli kullanıcı tarafından "iPhone için USB tethering desteğini etkinleştir" yazan bir başlık açıldı. Bu başlık, özelliğin bir sonraki ChromeOS güncellemesiyle birlikte geleceğini doğrular nitelikte.