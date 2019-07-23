Chris Kraft: NASA'nın ilk uçuş direktörü, Ay'a tarihi yolculuğun 50. yıl dönümünden sonra öldü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ilk uçuş direktörü Chris Kraft, Ay'a yapılan tarihi yolculuğun 50. yıldönümünden birkaç gün sonra öldü.

95 yaşında hayata veda eden Kraft, NASA'nın Ay misyonlarının önünü açan Görev Kontrol biriminin kurulmasında kilit rol oynamıştı.

Kraft'ın Pazartesi günü Houston'da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ölüm nedeni ile ilgili olaraksa bir açıklama yapılmadı.

Kraft, 1945 yılında havacılık araştırmalarını yürütmek, tanıtmak ve kurumsallaştırmak için kurulan Ulusal Havacılık Danışma Komitesi'ne (NACA) katılmıştı.

NACA, 1958'de son verdiği faaliyetlerini NASA'ya devretmişti.

20 Temmuz 1969'da Apollo 11 misyonunda görevli astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ayak basan ilk insanlar olarak tarihe geçmiş, Cumartesi günü bu tarihi yolculuğun 50. yıl dönümü törenlerle kutlanmıştı.

'ABD, ulusal bir hazineyi kaybetti'

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Kraft'ın, Amerika'nın uzaya ve Ay'a insanlı uçuşlar yapmasına yardımcı olan ekibin merkezinde bulunduğunu söyledi.

Bridenstine, "ABD, ulusal bir hazineyi kaybetti" dedi.

NASA, 2006'da Kraft'a ABD'nin uzay programlarına katkısı nedeniyle özel bir ödül vermiş, 2011 yılında Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan görev kontrol binanın adını Christopher C Kraft Jr Görev Kontrol Merkezi olarak değiştirmişti.