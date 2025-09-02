CHP'ye kayyum mu atandı, neden kayyum atandı?

Partinin İstanbul İl Başkanlığı'na geçici süreyle Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet görevlendirildi. Bu durum, CHP'ye neden kayyum atandığı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda merak uyandırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

CHP İstanbul İl Kongresi, açılan dava sonucunda mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu kararın ardından İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, 196 delege ise tedbiren uzaklaştırıldı. Aynı zamanda yürütülen kongre süreci de durduruldu. CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

GEÇİCİ YÖNETİM HEYETİ BELİRLENDİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişme sonrası, İstanbul İl Başkanlığı'na geçici süreyle Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet görevlendirildi. Tekin, görevi kabul edeceğini ifade etti.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin adliye koridorlarında sürüklenmesini engellemek için sorumluluk alacağım. CHP'yi kayyıma bırakmayacağız. Kongre sürecini birlik ve beraberlik içinde tamamlayacağız. Tüm yol arkadaşlarımız içini ferah tutsun, CHP'yi CHP'liler yönetecek."

ÇELİK, CANPOLAT'A KARŞI SEÇİMİ KAZANMIŞTI

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik 342 oyla seçimi kazanırken, rakibi Cemal Canpolat 310 oyda kalmıştı.

MAHKEMENİN ARA KARARINDA NELER YER ALDI?

Mahkemece verilen ara kararda şu ifadelere yer verildi:

• CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınması talebinin reddine,

• 8 Ekim 2023 tarihli kongrede alınan tüm kararların tedbiren durdurulması talebinin reddine,

• Ara kararın taraflara ve geçici kurul üyelerine tebliğine,

• Kararın uygulanması için İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliği'ne bildirilmesine,

• Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının mahkeme kararına eklenmesine,

Ayrıca, kararın kabul edilen bölümlerine karşı HMK 394. maddesi gereği itiraz hakkı, reddedilen kısımlarına karşı ise HMK 391. madde uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık bırakıldı.