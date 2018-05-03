CHP Yarına Kilitlendi! İşte Kulislerdeki Son İsim
CHP, 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayını belirlemek için yarın sabah 09.30'da toplanacak. Kulislerde konuşulanlara göre, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ismi ağırlık kazanmaya başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı belli oluyor. CHP grubu yarın sabah 09.30'da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve Abdüllatif Şener isimleri kulislerde konuşuluyor.
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek grup toplantısı öncesi Muharrem İnce ismi ön plana çıkmaya başladı. Parti kulislerinden öğrenilen bilgiye göre, İnce'nin aday olmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
CHP Sözcüsü Tezcan daha önce yaptığı açıklamada, 4 Mayıs Cuma Günü cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını belirtmişti.