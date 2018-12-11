CHP Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Nedim Güler Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı Nedim Güler oldu. Peki, CHP Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı olan Nedim Güler kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Nedim Güler hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN NEDİM GÜLER KİMDİR?

Nedim Güler, 12 Ocak 1980'de Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü'nden 2002 yılında mezun oldu. TRT ve TV8'de çeşitli programlarda yapım ve yayın yardımcılığı görevlerinde bulundu. Askerlik görevi sonrasında Yalova'da Anadolu Ajansı'nda muhabir olarak göreve başladı. Doğan Haber Ajansı'nda da aynı görevi üstlendikten sonra Anadolu Ajansı'nın Yalova Temsilcisi oldu. 2008 yılından itibaren sürdürdüğü bu göreve ilaveten 2009 yılından itibaren Yalova Hayat Gazetesi'nin önce Yazı İşleri Müdürlüğü, daha sonra da Genel Yayın Yönetmenliği'ni görevlerini sürdürüyor. Aynı zamanda 2007 yılından itibaren de Ajans Yalova'nın kurucusu ve sahibidir. Nedim Güler, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.