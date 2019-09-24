Chp tunceli il başkan vekili istifa etti

24.09.2019 11:11

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik'in istifasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İrfan Bozkurt, parti içinde yenileme ve gençleştirme taleplerinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimler öncesi CHP Tunceli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Yılmaz Çelik'in yerine atanan İrfan Bozkurt, il başkan vekilliği görevinden istifa etti. İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Bozkurt, parti içinde yenileme ve gençleştirme taleplerinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek istifa ettiğini bildirdi. Bozkurt açıklamasında, "Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. Bu memleketin kaderini çok geç olmadan bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak değiştireceğiz, başkaları değil. Bu düzen kesinlikle böyle gitmeyecek" dedi. Bozkurt'un istifasının ardından CHP Tunceli İl Başkanlığı'na bugün görevlendirme yapılması bekleniliyor.





Kaynak: DHA