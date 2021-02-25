CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Manisa'da Balkan göçmenleriyle buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Balkan göçmenleriyle bir araya geldi.

Öztrak, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile makamında görüştükten sonra Mustafa Erdoğan Yetenç Düğün Salonu'na geçti.

Burada, ilçede yaşayan Balkan göçmenlerine hitap eden Öztrak, Balkanlar'dan Anadolu'ya gelen atalarının torunlarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öztrak, Balkan coğrafyasını önemsediklerini vurgulayarak, bu kapsamda parti bünyesinde başkanlığını yaptığı "Balkan Masası"nı kurduklarını, bu masa etrafında Balkan göçmenlerinin sorunlarıyla ilgilendiklerini, çözüm arayışı içinde olduklarını ve bu sorunların çözümü noktasında bir çalışma takvimi hazırladıklarını anlattı.

Türkiye'deki Balkan göçmenleriyle olduğu kadar Balkanlar'daki Türklerle de yakından ilgilendiklerini dile getiren Öztrak, nisan ayında Kuzey Makedonya'da yapılacak nüfus sayımlarını önemsedikleri, buradaki Türk nüfusunun kayıtlara doğru yansıtılmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Öztrak, CHP'li belediyeleri, Balkanlar'da Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki belediyelerle "kardeş belediye" olmaya teşvik ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Her iki coğrafyadaki yerel yönetimler arasında iş birliği ve kardeşlikler için özel gayret sarf ediyoruz. Balkan Masası ile sonuç odaklı işleri yapmaya çalışıyoruz. Tarihteki olaylar bizi bölse de bu çalışmalarla bütünleşmeye çalışıyoruz. İşte bu vizyon ve anlayış bizim yol göstericimiz olacak. İletişim ve iş birliğini çoğaltarak bu görevi yerine getirmeye çalışacağız."

Özgür Özel: "Göçmek zorunda kalmak zor bir travmadır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de kendisinin de bir Balkan göçmeni olduğunu belirterek, "Göçmek zorunda kalmak, vatanından ayrı kalmak, zor bir travmadır. Ayrılınca artık oralı değilsiniz, vardığınız yer de sizi bağrına kabul etmezse oralı da değilsiniz. Bir kente göçmenlerin entegrasyonu kadar kritik önemde bir şey yoktur. Bizler artık Türkiye'nin asli unsurlarıyız. Hepimiz bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Bu topraklar o imparatorluğun bize bıraktığı bir kıymettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından yine bir Balkanlı olan Mustafa Kemal Atatürk ile çağdaşlaşmayı sağlayıp cumhuriyetle buluştuğuna dikkati çeken Özel, artık 100 yaşına yaklaşmış bir cumhuriyeti 2023'te CHP iktidarı ile taçlandıracaklarını ifade etti.

Öztrak ve beraberindeki heyet, toplantının ardından ilçede yaşayan bir Balkan göçmeni aileyi ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram