CHP Sivas Milletvekili Adayı Karasu: "Birlik Olursak Daha Güçlü Oluruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu seçim çalışmaları kapsamında Altınyayla ilçesini ve Deliilyas Beldesi'ni ziyaret ederek seçmenleriyle buluştu.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde CHP Sivas Milletvekili adayı Ulaş Karasu çalışma temposunu artırdı. Bu kapsama Altınyayla ilçesi ve Deliilyas Beldesi'ni ziyaret eden Karasu burada vatandaşlarla buluştu. Deliilyas Belde Belediye Başkanı Hayati Akbulut tarafından karşılanan Karasu'ya, CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun ve il yöneticileri eşlik etti.

İlçe esnafı ve pazar esnafını gezen Karasu vatandaşların sorunlarını dinledi. Esnafın kazancını ay sonu götürüp vergi olarak devlete ödediğini, esnafın can çekiştiğini dükkanlarını kapattığını ifade ederek 24 Haziran'dan sonra esnafın derdine derman olacaklarını söyledi.

Karasu daha sonra ise düzenlediği iftar programında köylüleriyle buluştu. Okunan ezanın ardından açılan iftar sonrası yapılan sohbetlerde köylülerin verdiği destekle bu yola çıktığını söyleyen Karasu,"Benim motivasyon kaynağım köylülerim onların destekleriyle köyüme ve şehrime yararlı olmak içi çalacağım" dedi. - SİVAS