CHP Sinop Milletvekili Karadeniz'den Köylülere Müjde

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, kentte vatandaşların cep telefonlarıyla düzenli olarak görüşme yapamadıkları 28 köyün Haberleşme Genel Müdürlüğünün Evrensel Hizmet Projesi kapsamına alındığını bildirdi.



Milletvekili Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, Sinop'un coğrafi zorlukları ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylerinde cep telefonlarının mobil kapsama alanı dışında kaldığını ifade etti.



Vatandaşlardan gelen talepler üzerine yaptıkları girişimler sonucu 28 köyün Evrensel Hizmet Projesi çerçevesinde 2018 yılında yapılacak yatırımlar listesine eklendiğini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:



"2018 yılı yatırım projesi listesine ihtiyacı olan 28 köyümüz eklendi. Bakanlık değerlendirmeleri yapıp gerekli çalışmaları başlatacağı bilgisini verdi. Köylerimizi ziyaret ettiğimde 'teknoloji çağında iletişimimiz yok, artık bir çare bulunsun' diyerek bizden talepte bulunan köy sakinlerimizin dertlerine çare bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz."