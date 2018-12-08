CHP Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı Osman Belovacıklı Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Sinop Gerze Belediye Başkan adayı Osman Belovacıklı oldu. Peki, CHP Sinop Gerze Belediye Başkan adayı olan Osman Belovacıklı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Osman Belovacıklı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN OSMAN BELOVACIKLI KİMDİR?

Osman Belovacıklı, 25 Haziran 1959 yılında Gerze'de dünyaya geldi. İlköğrenimi İnkılap İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Gerze Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Sinop Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. Sırası ile Gürsökü İlkokulu, Dikmen Şeyhhüseyin İlkokulu, Sarnıç İlkokulu ve Yakakent köylerinde 2000 yılına kadar öğretmen olarak görev yaptı. 2000 yılında Yakakent 100. Yıl Pansiyonu İlköğretim Okulu'na, okul müdürü olarak atandı. 2005 yılı Temmuz ayında emekli olup Gerze'de ticarete başladı. 2007 yılının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 mahalli idareler yerel seçimlerinde, yeniden belediye başkanı seçildi. Osman Belovacıklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'ninSinop İli Gerze İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Eşi de kendi gibi emekli öğretmen olan Osman Belovacıklı; iki kız çocuğubabasıdır.