CHP Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı Muzaffer Şimşek Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Sinop Erfelek Belediye Başkan adayı Muzaffer Şimşek oldu. Peki, CHP Sinop Erfelek Belediye Başkan adayı olan Muzaffer Şimşek kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Muzaffer Şimşek hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MUZAFFER ŞİMŞEK KİMDİR?

Muzaffer Şimşek, 1953 yılında Sinop İlinin Erfelek İlçesi'nde dünyaya geldi. İlkokulu o zamanki adı "Merkez Karasu İlkokulu" olan, şimdiki Atatürk İlköğretim Okulu`nda okudu. Ortaokul yıllarında yine Erfelek'te bulunan Şimşek, öğretmen okuluna gitmek için ilçeden ayrıldı. Evli olan Muzaffer Şimşek, 1989`da ön lisans öğretimini tamamladı. Muzaffer Şimşek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Sinop İli Erfelek İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.