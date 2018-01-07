CHP Samsun İl Kongresi

CHP Samsun İl Başkanlığına, Tufan Akcagöz yeniden seçildi.



Fuariçindeki bir düğün salonunda yapılan CHP Samsun 36. Olağan İl Kongresi'nde, mevcut il başkanı Tufan Akcagöz'ün yanı sıra Suat Binici ve Metin Telatar başkanlığında hazırlanan listelerle seçime gidildi.



Seçimde 634 delegenin, 274'nün oyunu alan Akcagöz yeniden başkan seçildi.



Kongrede Suat Binici 257, Metin Telatar ise 72 oy aldı.



Akcagöz, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "CHP güçlü olmak zorunda, CHP bu ülkenin tapusunun altında imzası olan kurumsal bir kimliktir. Biz inanırsak herşeyi başarırız." dedi.



Akcagöz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Cengiz Bülent Acar, Selçuk Alkan, Hikmet Avcı, Nimet Baş, Seydi Bektaş, Alican Akdağ, Nuri Cömert, Murat Can, Nalan Çilingir, Mustafa Erim Can, Mehmet İnan, Necmi İnce, Ali Kandemir, Turgay Karahan, Esra Kaya, Burhan Kömpe, Şükrü Kumbasar, Mehmet Kundak, Tuncer Onur, Ahmet Orhan, Hatice Özer, Tarık Özkan, Özlen Öztürk ve Fatma Temel yer aldı.



Kongreye, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Temel Armutçu da katıldı.