Ankara'da yaşanan olayda, CHP'li vekilleri taşıyan seçim otobüsünü süren şoförün isminin G.G. olduğu öğrenildi. İddialara göre, trafik polisi tarafından durdurulmak istenen otobüs, uyarılara aldırış etmeden ilerlemeye devam etti. Vatandaşlar, otobüs şoförünün kim olduğunu merak ediyor. Peki, CHP otobüs şoförü kimdir? Polisin üzerine otobüsü süren şoför kim? İşte detaylar...

POLİSİN ÜZERİNE OTOBÜSÜ SÜREN ŞOFÖR KİM?

CHP'nin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddialar büyük bir yalandır.

CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.

Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, "1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir.

Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır.

Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

23 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleşen bir olayda, CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurlarının üzerine sürdü. Olay sırasında trafik polisi, otobüsün sağına kaçarak olası bir kazadan yara almadan kurtuldu. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şoför G.G. gözaltına alındı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yurt dışı yasağı ve ev hapsi kararı verildi.