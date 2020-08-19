CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Baha Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

"SİZLERDEN RİCAM MASKE KULLANIN"

Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA