CHP'nin yeni adayları kim? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi merak konusu
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CHP'nin yeni adayları kim? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi merak konusu

Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta sonu gerçekleşecek kongresi öncesi gündem oldu. İlhan Cihaner'in ardından Prof. Dr. Tolga Yaman da genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

CHP'nin yeni adayları kim? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi merak konusu
22.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:14

CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan CHP 37. olağan kurultayı için genel başkanlığa aday olduğunu açıklayacağını bildirdi.

PM ÜYESİ İLHAN CİHANER, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi. "Gelecek İçin Biz" grubu Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi yaptığı açıklamada PM üyesi İlhan Cihaner'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. CHP Onur üyelerinden Prof. Tolga Yarman, adaylığını açıklayarak bugün saat 11.00'de, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.Parti içinde eski milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan "Onur Kurulu" üyelerinin kurultay alanına alınmayacağı, ancak alan dışına üstü kapalı bir çadır kurularak burada ağırlanabilecekleri ifade edilmişti. Bu karara onur üyelerinden tepki gelmişti.

Yarman'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

"37. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlığa Aday oluyorum. Bu çerçevede, 23 Temmuz Perşembe günü, Sabah 11.00'de, Genel Merkezimiz'de, eğer tensip buyrulursa, BASIN ODASİ'NDA bir açıklama yapacağım. Tensip ve dikkatinize sunuyorum.

Basın toplantısından sonra, demek ki, 12.00 dolayında, Değerli Genel Başkanı, her şey bir tarafa, zerafette kusura düşmemek için, bir çay kadar ziyaret etmeyi dilerim. Kendisi orada olmayabilecekse, hangi Genel Başkan Yardımcımızı ziyaret edebileceğimin tarafıma bildirilmesini dilerim.

Söz konusu saatte, ziyaret edebileceğim bir üst düzey yetkili olmaz ise, canları sağ olsun.

Dikkate getirdiğim çerçevede, kurultay salonunda tarafıma ve takdir buyrulacak, belli sayıdaki omuzdaşımıza, uygun bir yer tahsis edilmesinin teminini, tensip ve dikkatinize sunuyorum.

Güzel dileklerimle, sevgiler, saygılar sunuyorum…

Tolga Yarman, Prof. Dr.Kurultay Onur Üyesi

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