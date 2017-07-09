CHP'nin Sunucusu Bozkurt: Maltepe Meydanı'nda Bulunan 2 Milyon Kişiye Sunuculuk Yapıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne başlamasının beklendiği dakikalarda miting alanında kürsüye çıkan Barış Bozkurt, alanı dolduranlara hitaben "Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" diye seslendi. Bozkurt kürsüde yaptığı konuşmada "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu platformdan yürümeye başladığında ve sonuna kadar gittiğinde sizlerden yüksek sesle 'hak, hukuk, adalet' sloganını uzunca söylemenizi rica ediyoruz. Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" dedi.



Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yaptığını vurgulayan Bozkurt, şunları söyledi:



"Tam 25 gün önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, Ankara Güvenpark'tan hareket eden 'Adalet Yürüyüşü' korteji, İstanbul Maltepe Meydanı'nda 'hak, hukuk, adalet' diye haykırıyor. Sizler Maltepe Meydanı'nda bu sloganla inanın yüksek desibelde bir mesaj vereceksiniz. Sizlerden ricamız; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu meydana geldiğinde konuşmasından hemen önce 25 gün önce Ankara'da başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü bu platformun üzerinde sonlandıracak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu platformdan yürümeye başladığında ve sonuna kadar gittiğinde sizlerden yüksek sesle 'hak, hukuk, adalet' sloganını uzunca söylemenizi rica ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız da sizlerle birlikte 'hak, hukuk, adalet' sloganını sizlerle beraber atarak, bu platformda 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracak. İyi ki buradasınız, omuz verdiniz, destek oldunuz. Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" - İstanbul