CHP'nin Samsun Çarşamba Belediye Başkan Adayı Altan Karabulut Kimdir?

CHP'nin yerel seçimlerdeki adayları açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Samsun Çarşamba ilçesi Belediye Başkan Adayı Mimar Altan Karabulut oldu. Peki, Altan Karabulut kimdir?

ALTAN KARABULUT KİMDİR?

Altan Karabulut, 1968 yılında Çarşamba Sarıcalı mahallesinde dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Çarşamba'da okudu. Karabulut, 1990 yılında KTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Çarşamba'da kendisine ait serbest mimarlık ofisini açtı.

ÇARŞAMBA'DA PEK ÇOK PROJEYE İMZA ATTI

1992 yılından itibaren Samsun'da serbest mimarlık yapmaya başlayan Karabulut, Samsun merkez, Çarşamba, Terme ve Havza ilçelerinden birçok projeye imza atmıştır. Karabulut'un Çarşamba'da gerçekleştirdiği projeler arasında; Çarşamba Ticaret Odası ve Borsası, Cemil Şensoy Kültür Merkezi, M. Yılmaz Fındık Fabrikası, Çınarlık merkez Camii, Terme Kültür Merkezi, OMÜ Havza Rehabilitasyon Merkezi ve Termal Oteli, OMÜ Mühendislik Fakültesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü İdari Ek Bina, Havza Kültür Merkezi, Terme Yurt-Kur Öğrenci Yurdu.

ALTAN KARABULUT'UN SİYASİ KARİYERİ

Altan Karabulut, 1999 Yılında CHP'ye üye olan Karabulut, sırasıyla İlçe başkan yardımcılığı ve Çarşamba Belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. 2004 yılında "Memleketim Çarşamba" kitabını yayınladı. 2014 yılından beri tüm Çarşamba'nın köylerinde araştırmalar yaptığı ve basım aşamasında bulunan "Çarşamba Dedikleri" araştırma kitabı bulunmaktadır.