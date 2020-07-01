CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu mu? CHP'nin Meclis Başkanı adayı kim oldu? Haluk Koç kimdir?
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CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu mu? CHP'nin Meclis Başkanı adayı kim oldu? Haluk Koç kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayının kim olacağı uzun süredir merak ediliyordu. Peki, CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu mu? CHP'nin Meclis Başkanı adayı kim oldu? İşte, CHP'nin Meclis Başkanı adayı!

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu mu? CHP'nin Meclis Başkanı adayı kim oldu? Haluk Koç kimdir?
01.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:06

Uzun süredir merak edilen ve merakla açıklanması beklenen CHPP meclis adayı ismi konusunda gelişme yaşandı. Peki, CHP'nin Meclis Başkanı adayı kim oldu? CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu mu? Haluk Koç kimdir?

CHP'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU?

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak. AK Parti, geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop'u göstermişti. CHP ise bugün Meclis Başkanı adayı olarak Ankara milletvekili Haluk Koç'u gösterdi.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

HALUK KOÇ KİMDİR?

Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Nezahat'tır. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Galatasaray Lisesi'nden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı'nda tamamladı. 1990'da Doçent, 1996'da Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı.

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