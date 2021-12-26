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CHP'nin Bursa İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

CHP'nin Bursa İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Politika

Bursa'da, CHP'nin İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

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BURSA (AA) - Bursa'da, CHP'nin İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 sürecinde eğitim eşitsizliği yaşandığını savunan Adıgüzel, "Parası olanların çocukları iyi eğitim alırken, yoksul çocuklar ki bunların sayısı 4 milyon kadar hiç eğitime ulaşamadılar. Yaklaşık 8 milyon çocuğumuz da küçük cep telefonu ekranından eğitime ulaşmaya çalıştılar." dedi.

Adıgüzel, seçmenin 2019 seçimlerinde bir mesaj verdiğini belirtti.

Bu mesajın, farklı görüşlerden seçmenlerin bir araya gelmesi halinde sandıkta başarının sağlanabileceği yönünde olduğunu dile getiren Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Burada Cumhuriyet Halk Partisinin rolü de çok önemli. Sahadaki üstünlük, 2019 seçiminden bugüne artık yapılan bütün anketlerden de görünüyor ki Cumhuriyet Halk Partisine geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partililerin bir araya gelerek başarılı olduğu, aynı şekilde muhalefetin ilk seçimlerde kazanacağı tüm Türkiye kamuoyu tarafından bilinmektedir. Hatta burada bir müjde vermek istiyorum. İlk seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Seçimlerin iktidarı da Millet İttifakı iktidarı olacaktır."

Adıgüzel'in konuşmasının ardından toplantının basına kapalı bölümüne geçildi.

CHP'nin Bursa İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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