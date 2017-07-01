CHP'nin, Berberoglu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

Kumluca'da CHP İlçe Başkanlığı adalet yürüyüşü düzenledi.



Yürüyüşe CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Kumluca İlçe Başkanı Kemal Öner, Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, meclis üyeleri ile partililer katıldı.



Ahmet Aliağa Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, ilçe merkezi Halil Çıvgın caddesinden devam ederek Karşıyaka Mahallesi Kazım Karabekir parkı önünde sona erdi.



Burada partililere hitap eden CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, yüzlerce insanın hapse atıldığı bir süreci yaşadıklarını söyledi.



Böyle bir süreçte CHP olarak hak, hukuk ve adalet dediklerini ifade eden Erdem, "Sayın genel başkanımızın başlattığı adalet yürüyüşünü çok anlamlı buluyoruz. Bizlerde katkı sunabilmek amacıyla ilçelerimizde adalet yürüyüşleri başlattık. Bu manada katılımları anlamlı buluyoruz. Adalet yürüyüşümüzün bundan sonraki süreçte devam edeceğini belirterek bu davada herkesin desteğini bekliyoruz." dedi.



CHP Kumluca ilçe Başkanı Kemal Öner de adaletsizliğin sadece hukukta değil, toplumun her kesiminde yaşandığını aktardı.



Öner, "Hükümet tüm uygulamalarında adalet, eşitlik, hak ve hukuk tanımamaktadır. Çiftçimizin, esnafımızın, sokakta gezen vatandaşın hak ve hukuku hiçe sayılıyor. Dünya devletleri kendi insanını korumak için çalışırken, maalesef ülkemizde bunun tam tersi yapılıyor." diye konuştu.



Konuşmasının sonunda 9 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yapacağı mitinge vatandaşları davet eden Öner, hak ve hukuk arayışlarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini sözlerine ekledi.