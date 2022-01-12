CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi

Türkiye'de ekonomik anlamdaki hareketli günler, siyaseti de derinden etkiledi. Döviz kuru ve enflasyondaki yükselişin ardından ana muhalefet partisi CHP ve Millet İttifakı ortağı İYİ Parti, erken seçim talebini dile getirmeye başladı. Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da erken seçim olmayacağını ve seçimlerin 2023'te gerçekleştirileceğini belirtti.

"BİZ SEÇİMLERE HAZIRIZ"

CHP Örgüt ve Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ise bugün FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programının konuğu oldu. Salıcı, partilerinin seçimlere hazır olduğunu belirterek, "Biz hazırız. Bugün de seçim olsa hazırız. Seçime hazır olmanın koşulları var. Bu pazar seçim olsa CHP sandıkların başına yerleştireceği sandık sorumlularının yüzde 95'i hazır. Sandığa ne giriyorsa onun çıkmasını sağlamamız lazım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHARDA SEÇİM OLUR"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Salıcı, seçimler için tarih vererek, "AKP kolay kolay seçim istemez. Elinde mevcut bir güç var ve bunu devam ettirmek ister. Biz de ülkenin bu sıkıntıdan çıkması için seçim olmasını istiyoruz. Muhtemelen önümüzdeki sonbaharda seçime gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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