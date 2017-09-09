CHP'nin 94. Kuruluş Yıl Dönümü
CHP Yalova İl Başkanlığı tarafından CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
CHP Yalova İl Başkanlığı tarafından CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, CHP Yalova İl Başkanı Özcan Özel, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada, partinin kuruluşunun 94'üncü yılının kutlu olmasını diledi.
CHP'nin köklü bir parti olduğunu belirten İnce, "Bir ulu çınarın, bir büyük partinin, dünyanın en köklü partilerinden birisinin yaş gününü kutluyoruz. Sakın umutsuz olmayın. Biz, köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden alan, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, Amasya Genelgesi'nde şekillenen bir partiyiz." dedi.