CHP'nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu'na (2)

ANMA PROGRAMINA KATILDI

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sandıklı ilçesi Selçik köyünde düzenlenen, Sarı Selcik Dede'yi anma programına katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Bu güzel başarıyı konuşuyorsak, onun hoşgörüsü ile güzel ahlakı ile derin bir siyaset mühendisliği ile bize bu başarının önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ona minnet duyuyorum. İl başkanım dedi ki, 'Köyümüzde böyle bir aktivite var. Burada yüzyıllar boyu süren bir gelenek var. Mutlaka orda olmanızı isteriz.' Heyecan duydum. Yolda gelirken de bu heyecanı göreceğimi düşünmemiştim bile. Bu güzel Anadolu'da yaşıyorsak eğer binlerce yıllık tarihine saygı duyarak yaşamalıyız. Binlerce yıllık o insanların geleneklerine sahip çıkarak yaşamalıyız. ve hizmet etmeliyiz. Geleneklerine, göreneklerine, yaşamlarına, inançlarına, her şeyine. Biz İstanbul'da bunu temsil edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, programın ardından Sandıklı'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: DHA