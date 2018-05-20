CHP'nin 3 Büyük İldeki Milletvekili Adayları Belli Oldu!
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin 3 büyük ildeki milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi. Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge, 1. sıradan aday oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin üç büyük ildeki milletvekili adayları belli oldu.
İşte CHP'nin 3 büyük ildeki adayları:
İSTANBUL
1. Bölge
Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kağan SSalıcı
Mahmut Tanal
İbrahim Kaboğlu
Sera Kadıgil
2. Bölge
Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Tuncay Özkan
Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılıç
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Işık Öğütçü
Derya Şimşek
3. Bölge
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğdu
Gülizar Emecan
Turan Hançerli
ANKARA
1. Bölge
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşçıer
Ekrem Kerem Oktay
2. Bölge
Nihat Yeşil
Yıldırım Kaya
3. Bölge
Haluk Koç
Murat Emir
Ahmet Ersen
Servet Ünsal
İZMİR
1. Bölge
Murat Bakan
Selin Sayek Böke
Özcan Purçu
Kani Beko
Mehmet Ali Çelebi
Tacettin Bayır
Erdal Aslan
2. Bölge
Kemal Kılıçdaroğlu
Ünal Çeriköz
Kamil Okyay Sındır
Atila Setel
Sevda Erdan Kılıç
Mahir Polat
Bedri Serter
KILIÇDAROĞLU YİNE İZMİR'DEN ADAY OLDU
CHP lideri geçen seçimde olduğu gibi yine İzmir'den aday oldu. Ancak bu defa kadın adaylara öncelik tanınmadığı için geçen seçimin aksine 2. sıradan değil 1. sıradan aday olabildi.
TUTUKLU VEKİL ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL'DAN ADAY OLDU
CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday olması dikkat çekti.
BAYKAL ANATALYA'DAN ADAY
Öte yandan geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren ve sağlık sorunları hala devam eden CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya'dan birinci sırada milletvekili adayı oldu.
ABDÜLLATİF ŞENER KONYA'DAN ADAY OLDU
CHP'ye yeni transfer olan eski AK Parti'li Bakan Abdüllatif Şener ise Konya birinci sıradan milletvekili adayı oldu.
İNCE'YE YAKIN VEKİLLERİN ÜZERİ ÇİZİLDİ
Listede dikkat çeken en büyük detay ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın vekillerin listede yer almaması oldu. Muharrem İnce'ye genel başkan adayı olduğu süreçte destek olan 10 milletvekilinden 8'i listede yer bulamadı.