CHP'nin 3 Büyük İldeki Milletvekili Adayları Belli Oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin üç büyük ildeki milletvekili adayları belli oldu.

İşte CHP'nin 3 büyük ildeki adayları:

İSTANBUL

1. Bölge

Akif Hamzaçebi

Gamze Akkuş İlgezdi

Onursal Adıgüzel

Fethi Açıkel

Gürsel Tekin

İlhan Kesici

Oğuz Kağan SSalıcı

Mahmut Tanal

İbrahim Kaboğlu

Sera Kadıgil

2. Bölge

Enis Berberoğlu

Aykut Erdoğdu

Tuncay Özkan

Sezgin Tanrıkulu

Yüksel Mansur Kılıç

Yunus Emre

Gökhan Zeybek

Işık Öğütçü

Derya Şimşek

3. Bölge

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Mehmet Bekaroğlu

Sibel Özdemir

Özgür Karabat

Turan Aydoğdu

Gülizar Emecan

Turan Hançerli

ANKARA

1. Bölge

Tekin Bingöl,

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşçıer

Ekrem Kerem Oktay

2. Bölge

Nihat Yeşil

Yıldırım Kaya

3. Bölge

Haluk Koç

Murat Emir

Ahmet Ersen

Servet Ünsal

İZMİR

1. Bölge

Murat Bakan

Selin Sayek Böke

Özcan Purçu

Kani Beko

Mehmet Ali Çelebi

Tacettin Bayır

Erdal Aslan

2. Bölge

Kemal Kılıçdaroğlu

Ünal Çeriköz

Kamil Okyay Sındır

Atila Setel

Sevda Erdan Kılıç

Mahir Polat

Bedri Serter

KILIÇDAROĞLU YİNE İZMİR'DEN ADAY OLDU

CHP lideri geçen seçimde olduğu gibi yine İzmir'den aday oldu. Ancak bu defa kadın adaylara öncelik tanınmadığı için geçen seçimin aksine 2. sıradan değil 1. sıradan aday olabildi.

TUTUKLU VEKİL ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL'DAN ADAY OLDU

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday olması dikkat çekti.

BAYKAL ANATALYA'DAN ADAY

Öte yandan geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren ve sağlık sorunları hala devam eden CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya'dan birinci sırada milletvekili adayı oldu.

ABDÜLLATİF ŞENER KONYA'DAN ADAY OLDU

CHP'ye yeni transfer olan eski AK Parti'li Bakan Abdüllatif Şener ise Konya birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

İNCE'YE YAKIN VEKİLLERİN ÜZERİ ÇİZİLDİ

Listede dikkat çeken en büyük detay ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın vekillerin listede yer almaması oldu. Muharrem İnce'ye genel başkan adayı olduğu süreçte destek olan 10 milletvekilinden 8'i listede yer bulamadı.