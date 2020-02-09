CHP Niğde 12. Olağan İl Kongresi yapıldı
CHP Niğde 12. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Erhan Adem, güven tazeledi.
CHP Niğde 12. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Erhan Adem, güven tazeledi.
Hüdavend Hatun Sosyal Hizmetler Tesisi'nde gerçekleştirilen seçimde iki aday yarıştı.
Divan Başkanlığını CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin yaptığı kongrede 189 delege oy kullandı.
Seçimde, mevcut CHP İl Başkanı Adem 121 oy alırken, rakibi Tevfik Caymaz 63 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.
Kongreye, Hakverdi'nin yanı sıra, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Niğde eski milletvekili Doğan Şafak, belde belediye başkanları, delegeler ve partililer de katıldı.