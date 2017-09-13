CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığında Delege Seçimi

CHP Muratpaşa ilçesinde delege seçimleri yapılmaya başlandı.



CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesindeki 56 Mahallenin 10'unda delege seçimleri tamamladı.



Delege seçimlerinin yapıldığı Fener, Çağlayan, Güzelbağ, Güzeloba, Güzeloluk, Ermenek, Şirinyalı, Kızıltoprak, Çaybaşı ve Cumhuriyet Mahallerinin 9'unda mahalle temsilciliklerinin hazırladığı listeler kazandı.



Delege seçimi ardından konuşma yapan CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, "İstiyoruz ki sokakta çalışan, kapı kapı gezen bütün parti emekçilerimiz yönetimde de söz sahibi olsun, karar verme mekanizmalarında yer alsın. Mahalle temsilcilerimiz de delege listelerini hazırlarken o güne kadar mahalle çalışmalarına destek vermiş, emek koymuş partililerimiz kendi uygun gördükleri biçimde bu listelerde değerlendiriliyorlar." dedi.



Seçimlerin kavga ve tartışma olmadan demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ettiklerini ifade eden Kumbul, seçimlerin dostça, kardeşçe tamamlanmasını delegelerden istediklerini söyledi.



Yapılan seçimlerde, 120 İlçe Kongre Delegesi ve 905 ön seçim delegesi belirlendi.