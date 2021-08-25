CHP Milletvekillerinden Büyükerşen'e ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in de eşlik ettiği ziyarette kendisinin de Eskişehirli olduğunu belirten Kılıç, gerçekleştirilen belediyecilik çalışmalarını imrenerek takip ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ekibinin diğer belediyelerle uyum içerisinde çalışarak Eskişehir'i örnek bir şehir haline getirdiğini ifade eden milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sevda Erdan Kılıç ve Utku Çakırözer'e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Büyükerşen ise Kılıç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler