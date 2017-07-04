'Adalet Yürüyüşü' Sırasında Kalbinden Rahatsızlanan Vekile 3 Stent Takıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "Casusluk" iddiasıyla tutuklanması sonrasında, "Adalet" istemiyle Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 20. gününde, bir CHP'li vekil daha hastanelik oldu.

KALBİNDEN RAHATSIZLANAN VEKİLE 3 STENT TAKILDI

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgiye göre; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yürüyüş sırasında kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara'ya götürülen Bayraktutan'a 3 stent takıldı.

DAHA ÖNCE İKİ MİLLETVEKİLİ RAHATSIZLANMIŞTI

CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında daha önce de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.