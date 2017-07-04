'Adalet Yürüyüşü' Sırasında Kalbinden Rahatsızlanan Vekile 3 Stent Takıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününde kalbinden rahatsızlanan Artvin Milletvekili Bayraktutan'a 3 stent takıldı. Daha önce partinin 2 milletvekili daha rahatsızlanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "Casusluk" iddiasıyla tutuklanması sonrasında, "Adalet" istemiyle Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 20. gününde, bir CHP'li vekil daha hastanelik oldu.
KALBİNDEN RAHATSIZLANAN VEKİLE 3 STENT TAKILDI
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgiye göre; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yürüyüş sırasında kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara'ya götürülen Bayraktutan'a 3 stent takıldı.
DAHA ÖNCE İKİ MİLLETVEKİLİ RAHATSIZLANMIŞTI
CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında daha önce de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.