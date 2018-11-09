CHP'li Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Ardından İnce'ye Çattı: Bu Partiye Gel Öztürk Diye Gelmedim

"Ezan Türkçe okunmalı" teklifiyle gündeme gelen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bu açıklamasından kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edildi. Disipline sevk edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Ben bu partiye gel Öztürk diye gelmedim" diyerek gönderme yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NU SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili basına açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir. Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben. Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun?"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz

MUHARREM İNCE'Yİ DE ELEŞTİRDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayını açıklarken "Gel bakim buraya Muharrem" diyerek Muharrem İnce'yi açıklamıştı. "Ne yaparsan yap istifa etmiyorum" diyen Yılmaz, "Ben buraya gel bakalım Öztürk sözleriyle gelmedim" diye konuştu.