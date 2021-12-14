CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Haberler
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CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 10 ay, diğeri 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 10 ay, diğeri 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ömer Ö. ve avukatı Cumali Pehlivan ile Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk katıldı.

Tutuksuz sanık Özlem F.A. ise doktor raporu olduğu için duruşmaya gelmedi.

Sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Ömer Ö'ye şantaj suçundan 10 ay, Özlem F. A'ya ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan Ömer Ö. ve Özlem F.A'nın yargılanmasına 14 Ocak 2020'de başlanmıştı.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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