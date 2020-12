CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başarır, "Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.

Milletvekili Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği, "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine büyük tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim" ifadelerini kullandı.

"İFTİRAYI ATANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Başarır, "Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.