CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başarır, "Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.
Milletvekili Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği, "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine büyük tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim" ifadelerini kullandı.
"İFTİRAYI ATANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Açıklamalarına devam eden Başarır, "Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Habertürk'te katıldığı bir programda, 'mandacılık' konuşulurken "Cumhuriyet tarihinde devletin ordusu ilk kez Katar'a satılmış" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler özellikle iktidar kanadından tepki çekerken birçok siyasi yaptığı açıklama ile Başarır'ı eleştirmişti.
"SATILMIŞ ORDU LAFINI KULLANMADIM"
Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Başarır, "Benim söylediğim şey o kadar net ki, 'Satılmış ordu' lafını kullanmadım. Tam aksine 'Orduyu sattınız' dedim. Tank Palet Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı değil mi? Bu ülkenin tankı, ordunun parçası değil mi? Bunun yüzde 49'unu hibe ettiniz. Ben bunları söyledim. Ne kadar ayıp, Cumhurbaşkanlığı gibi bir kurumun sözcüsü 'satılmış ordu' dediğimi söylüyor. Çirkin bir algı oluşturmak istiyorlar. Söylediğim söz net ve sözlerimin arkasındayım. Tank Palet Fabrikası'nı vermek, ordunun bir parçasını vermek demektir" demişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK