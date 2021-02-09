CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna, trafik kazasında hayatını kaybetti
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CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna, trafik kazasında hayatını kaybetti

09.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:56
CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Taşkıntuna, trafik kazasında hayatını kaybetti

CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Hakan Taşkıntuna, otomobilinin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

CHP Menemen İlçe Teşkilatının eski yöneticilerinden Hakan Taşkıntuna, otomobilinin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hakan Taşkıntuna yönetimindeki 35 ARV 997 plakalı otomobil, Maltepe Villakent Kavşağı'nda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Sürücü Taşkıntuna, kaza yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobili dereden çıkardı.

Taşkıntuna'nın cenazesi, Menemen Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Taşkıntuna, görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy döneminde belediye şirketlerinden META-SU'da müdür olarak görev yapmıştı. Serdar Aksoy'un partisinden istifasının ardından, Taşkıntuna da CHP'nin ilçe yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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