BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
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BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz (6)'ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE BURSA'YI ALACAĞIZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki temasları kapsamında kırsal Dürdane Mahallesi'ne geçti, çiftçi ve vatandaşlarla sohbet etti.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz (6)

'ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE BURSA'YI ALACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki temasları kapsamında kırsal Dürdane Mahallesi'ne geçti, çiftçi ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Gemlik'e geçen Kılıçdaroğlu, Gemlik Belediyesi'nin bulunduğu meydanda konuşma yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmelerinin sorumlusu olarak kendilerini gösteren Kılıçdaroğlu, Mustafa Bozbey, geçen seçimde kazanamadı. Bunun sorumlusu biziz. Biz bu konuda gerekli çabayı harcayamadık ve sonuç alamadık. Bu sefer inşallah önümüzdeki seçimlerde alacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna değerli arkadaşımızı oturtacağız. İnşallah olacak. Bursa beton olmaktan çıkıp, gerçekten yeşil Bursa olacak. En büyük arzumuz da bu dedi.

Kılıçdaroğlu, Gemlik Belediyesi Halk Market, Kurşunlu Huzurevi, Uğur Böcekleri Kreşi ve Belediye Spor Salonu'nun açılışını, telefonferansla katılarak, gerçekleştirdi.

Bursa programını burada noktalayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, karayoluyla İstanbul'a hareket etti.

BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz
BURSA CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ülkeye huzuru getireceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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