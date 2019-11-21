CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3)

21.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:50

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'ÜN KIZLARINI SEVDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde geldiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ettikten sonra dinlenmek üzere Balçova'da bulunan otele geçti. Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer burada Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün ikiz bebekleri Öykü ve Masal'ı kucağına alarak sevdi. Gürbüz, o anları sosyal medya hesabından, "İkizlerim Öykü ve Masal emin ellerde" notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA