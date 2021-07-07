CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Akdeniz'in incisi Mersin'e geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Akdeniz'in incisi Mersin'e geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Kır Çiçekleri'ni ziyaret ederek Mersin programına start veren Kemal Kılıçdaroğlu, kız öğrencilerin Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde kaldığı Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Ankara'daki programları nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Adana Havalimanına iniş yapan Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Mersin Milletvekilleri, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP'li ilçe örgütü temsilcileri ile çok sayıda partili karşıladı.

İlk ziyaret Kır Çiçekleri'ne Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu, programına Başkan Seçer ile birlikte ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmek için hayata geçirdiği Kır Çiçekleri projesindeki koz sporcuları ziyaret ederek başladı.

Kır Çiçekleri'nden CHP liderine sürpriz karşılama

Heyecanlı bir bekleyiş yaşayan küçük sporcular, Kılıçdaroğlu'nu mini bir sürpriz ile karşıladı. Sporcular ellerindeki enstrümanlarla CHP Lideri ve beraberindeki heyet için keyifli bir gösteri yaptı. Müzik gösterisinin ardından eğitmenler hayata geçirilen proje ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşayan çocuklar kendilerini tanıtarak, Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için hayata geçirdiği projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ederim" Keyifli sohbetlerin geçtiği buluşmada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kız çocuklarına şöyle seslendi:

"Ailelerinize benim çok selamlarımı söylerseniz çok mutlu olurum. Hepinize başarılar, umarım hayatın bir başka evresinde tekrar görüşürüz. O zaman siz daha da büyüyeceksiniz. Belki çok daha önemli yerlere geleceksiniz. Hepinizin huzurunda bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yürekten teşekkür ederim. Sizlere başarı dilemek benim görevim. Umarım keyifli bir birliktelik yaşarsınız. Arkadaşlarınız olacak ama arkadaşlığınızı yaşam boyu unutmayın. Dostluklar çok önemli. "

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretin sonunda 'Anı Defteri'ni imzalayarak, Başkan Seçer ve Kır Çiçekleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 7. 7. 2021 01: 28: 04

Kaynak: Habermetre

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