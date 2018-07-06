CHP'li Yeni Vekil Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe örgütü CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın da katıldığı basın toplantısı ile 24 Haziran seçimleri değerlendirdi.

Milletvekili Ensar Aytekin "Bunu seçim yenilgisine bir kılıf olarak söylemiyorum, kuşkusuz yenilgiyi sırf bunlara da bağlamıyorum. Bunun birinci sorumlusu biziz. Bir başkasından önce kendimize bakarız, parti seçim dönemi muhasebesi yapıp eksiklerimizi gözden geçiriyoruz."dedi.

İl Başkanı Serkan Sarı'da basın mensuplarına ve partililere seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu. - BALIKESİR