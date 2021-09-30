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CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın vefat eden annesi Elif Ağbaba (88), toprağa verildi.

MALATYA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın vefat eden annesi Elif Ağbaba (88), toprağa verildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elif Ağbaba için bugün Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Ali Öztunç, Seyit Torun, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Elif Ağbaba, şehir mezarlığında toprağa verildi.

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
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Haber: CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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