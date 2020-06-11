CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
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CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Sultanahmet Camii'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu'nun bu önerisine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP milletvekili az önce mecliste 'İktidara gelirsek Sultanahmet Camii'ni de müzeye çevireceğiz' dedi. İYİ Parti sus pus oldu" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
11.06.2020 08:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:13

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Sultanahmet Camii'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu'nun bu sözleri AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un tepkisini çekti.

"SULTANAHMET DE MÜZE OLMALI"

Kaboğlu Meclis'te yaptığı konuşmada, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: İktidara gelirsek Sultanahmet'i de müzeye çevireceğiz
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu

"TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ"

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, İbrahim Kaboğlu'nun ifadelerine tepki gösterdi Muş, "CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu az önce mecliste "İktidara gelirsek Sultanahmet Camii'ni de müzeye çevireceğiz" dedi. CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İYİ Parti kafayı yere eğip sus pus oldu! Ne oldu? Takke düştü kel göründü!" dedi.

CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: İktidara gelirsek Sultanahmet'i de müzeye çevireceğiz

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, "CHP Milletvekili İbrahim Kabaoğlu 'Biz iktidara geldiğimizde Sultanahmet Camii'ni de müze yapacağız' dedi. Milletimizle niye böyle ters düştüklerini ve iktidara gelemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Allah'ım sen bu milleti CHP zihniyetinden ilelebet muhafaza eyle" diye konuştu.

Politika Manşet

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